Школьницы из Лианозова стали лауреатами и дипломантами фестиваля «Волшебный занавес»

Артисты театральной студии «Театральный микс» школы №1573 из Лианозова успешно выступили в Девятом открытом фестивале школьных театров «Волшебный занавес». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Саксонова Мария стала лауреатом первой степени, а Ангелина Лапкина — дипломантом первой степени, — рассказали в школе.

Ученицы выступали в жанре «Художественное слово», отметили в администрации.

Добавим, что фестиваль «Волшебный занавес» проходит с 2008 года и включен в список социально-значимых мероприятий департамента образования Москвы. (ак)