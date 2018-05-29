Юные актеры совершили свои первые гастроли

Участники театральной студии «Зеленые ботинки» посетили дошкольное отделение «Семицветик» школы № 1514 со спектаклем «Волшебник Изумрудного города».

Вместе с храброй девочкой Элли и ее верным другом Тотошкой в сказочную страну отправились ребята из старших и подготовительных групп. Это путешествие стало необычным, ярким и запоминающимся. Дорога из желтого кирпича увела их за высокие горы, куда не ведет ни одна тропинка, но, чтобы, попасть туда, мальчишки и девчонки пережили невероятные приключения, вместе со сказочными героями стали смелыми и мудрыми, и наполнили свои сердца любовью и добротой.