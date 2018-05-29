«Дневник читателя». Книги на «Красной площади»

«Дневник читателя». Книги на «Красной площади»Также в программе:

— По Золотому кольцу с книгой в руках — вышел особый путеводитель для детей и их родителей.

Участники:

— Игорь Алюков, главный редактор издательства «Фантом-Пресс»;

— Татьяна Деркач, шеф-редактор издательства «Аванта»;

–Павел Марцев, экскурсовод, автор путеводителя «Золотое кольцо» для детей.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Буквально через несколько дней, в четверг 31 мая, в Москве стартует главное книжное событие лета — фестиваль «Красная площадь». В четвертый раз около Кремля будут демонстрировать не военную мощь, а интеллектуальную, литературную. Книжные шатры снова займут все пространство площади — от Собора Василия Блаженного до Исторического музея. И надеемся, на этот раз погода будет на стороне читателей и обойдется без холода и дождей. Очень хочется, наконец, почитать в свое удовольствие, устроившись на ярких пуфах прямо около Кремля. Все-таки книги на Красной площади — это очень символично.

Литературный праздник традиционно приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Поэтому фестиваль не закончится 4 июня, а выйдет «в люди» — 6 июня запланирована отдельная большая программа на Пушкинской площади и бульварах. Полный перечень всех мероприятий фестиваля «Красная площадь» будет доступен с 30 мая на сайте ГодЛитературы.РФ. Но про некоторые интересные встречи и книги расскажу уже сегодня.

Откроет «Красную площадь» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова — большой концерт состоится на главной сцене у Собора Василия Блаженного. Там же пройдут все музыкальные и театральные выступления, среди них, например, «Ироническая поэма» от Театра наций — шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев. Главной музыкальной премьерой станет музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери» по «маленькой трагедии» Пушкина на музыку Моцарта и Сальери в исполнении «Солистов Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета

Художественной прозы и встреч с писателями в привычных и непривычных форматах на фестивале тоже будет много. Например, Гузель Яхина не просто представит свой новый роман «Дети мои», но и на время станет «диктатором»: прямо у стен Кремля пройдет открытый урок по тексту «Тотального диктанта» 2018 года с объяснением правил и разбором курьезных ошибок.

Для многих прозаиков этот год стал временем откровенной, очень личной прозы. Евгений Гришковец представит роман в рассказах «Театр отчаяния. Отчаянный театр» — восемь автобиографических историй о поиске себя, Сергей Шаргунов расскажет о сборнике откровенных рассказов «Свои». Французская писательница Анна Гавальда приедет в Москву на один день, специально на фестиваль «Красная площадь», как пообещала в нашем парижском интервью, и лично представит пронзительный сборник «Я признаюсь».

Детская площадка заслуживает отдельного выпуска — это особая книжная вселенная. Призываю приходить на «Красную Площадь» на целый день всей семьей. Детям скучать не дадут.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Новый роман Энн Тайлер «Удочеряя Америку», античные мифы в пересказе Стивена Фрая, биография знаменитых и одиозных сестер Митфорд «Представьте 6 девочек». Об этих и других новинках весны в программе рассказывает главный редактор издательства «Фантом-Пресс» Игорь Алюков.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Из детской площадки «Красной Площади» можно сделать отдельный книжный фестиваль — так много тут всего. Расскажу об одной новинке, которая особенно актуальна в начале лета — «Путеводитель для детей. Золотое кольцо». Проехать на машине с детьми по Золотому кольцу — это особое, очень насыщенное впечатлениями путешествие, в том числе в нашу историю. Ведь древние русские города Золотого кольца раньше были столицами самостоятельных княжеств. В каждом был свой кремль и до сих пор сохранились средневековые крепостные укрепления, боярские палаты, старинные церкви и монастыри. Как рассказать о них ребенку так, чтобы желание узнавать новые места и путешествовать по родной стране не исчезло. Как сделать детей своими союзниками в путешествии, а может, даже экскурсоводами? Профессиональный экскурсовод Павел Марцев составил прелюбопытный путеводитель для издательства «Аванта» и маршрут по Золотому кольцу так, чтобы можно было посмотреть не только церкви и крепости, но и необычные музеи, оригинальные памятники и фонтаны. Подробнее в этом выпуске.