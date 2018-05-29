Областная академия Наяновой набирает абитуриентов на специальность «актерское мастерство»

Новую группу формируют раз в четыре года — только после выпуска предыдущей. Многие выпускники факультета искусств сейчас служат в театрах Самарской области и за ее пределами.

Виртуозная игра на музыкальных инструментах, вокал, эмоции — здесь каждый хочет показать все свои таланты. Удивлять комиссию абитуриентам приходится уже на первом собрании. Отрывок из чеховской «Каштанки» — легкое и одновременно сложное произведение. Перед жюри выступает Софья Томская.

Кирилл Пискаев с волнением справился давно — сцена ему уже стала родной. В этой студии собрались не только школьники. Любовь Жаворонкова свое предназначение осознала только после окончания другого университета.

Художественный руководитель курса — актриса драмтеатра имени Горького Жанна Романенко . Она окончила училище имени Щепкина в Москве, участвовала в более чем 90 театральных постановках. Народная артистка России предостерегает абитуриентов: за красивой оболочкой профессии скрывается титанический труд.

Дождались своего часа и эти абитуриенты: первый этап конкурса пройдет 13 июня. Группа по актерскому мастерству в академии Наяновой формируется раз в четыре года. Каждый новый курс набирают только после того, как выпускают предыдущий. Будущим артистам педагоги посвящают максимум времени и сил.

Лучшие дипломные спектакли выпускников нашли отклики не только у профессионального сообщества актеров. Самое главное — у зрителей. Поэтому постановки вошли в постоянный репертуар Самарского драмтеатра.