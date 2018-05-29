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Областная академия Наяновой набирает абитуриентов на специальность «актерское мастерство»
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Областная академия Наяновой набирает абитуриентов на специальность «актерское мастерство» 

ТРК Губерния 1 час назад
Новую группу формируют раз в четыре года — только после выпуска предыдущей. Многие выпускники факультета искусств сейчас служат в театрах Самарской области и за ее пределами.
Виртуозная игра на музыкальных инструментах, вокал, эмоции — здесь каждый хочет показать все свои таланты. Удивлять комиссию абитуриентам приходится уже на первом собрании. Отрывок из чеховской «Каштанки» — легкое и одновременно сложное произведение. Перед жюри выступает Софья Томская.
Кирилл Пискаев с волнением справился давно — сцена ему уже стала родной. В этой студии собрались не только школьники. Любовь Жаворонкова свое предназначение осознала только после окончания другого университета.
Художественный руководитель курса — актриса драмтеатра имени Горького Жанна Романенко. Она окончила училище имени Щепкина в Москве, участвовала в более чем 90 театральных постановках. Народная артистка России предостерегает абитуриентов: за красивой оболочкой профессии скрывается титанический труд.
Дождались своего часа и эти абитуриенты: первый этап конкурса пройдет 13 июня. Группа по актерскому мастерству в академии Наяновой формируется раз в четыре года. Каждый новый курс набирают только после того, как выпускают предыдущий. Будущим артистам педагоги посвящают максимум времени и сил.
Лучшие дипломные спектакли выпускников нашли отклики не только у профессионального сообщества актеров. Самое главное — у зрителей. Поэтому постановки вошли в постоянный репертуар Самарского драмтеатра.
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