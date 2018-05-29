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Определен подрядчик на реконструкцию здания Детского музыкального театра юного актера в Москве
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Определен подрядчик на реконструкцию здания Детского музыкального театра юного актера в Москве 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Определен подрядчик, который выполнит реконструкцию здания Детского музыкального театра юного актера в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Определен подрядчик, который выполнит реконструкцию здания под размещение государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Детский музыкальный театр юного актера» по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 1. Победителем конкурса стало Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1». В ближайшее время мы планируем приступить к реконструкции», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Как уточняется, существующее здание состоит из двух частей: пятиэтажной административной части и трехэтажной с мансардой части здания для размещения театра. В ходе работ предусмотрена реконструкция трехэтажной части здания для размещения театра. Кроме этого, предусмотрено строительство шестиэтажной пристройки и надстройка трех этажей.
«В здании разместятся репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. Учебно-репетиционный комплекс театра включит в себя вокальные классы, репетиционные залы и учительские. В составе помещений также предусмотрены медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи и бар на 24 места», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с тем, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы, фасад было решено оставить в существующем виде, выполнив реконструкцию и капитальный ремонт. Также предусмотрены работы по замене кровли, устройству козырьков над входами и выходами здания, места для рекламного щита.
«Завершить реконструкцию здания и открыть театр мы планируем в 2019 г. Благодаря грамотной политике мэра Сергея Собянина Москва становится городом, комфортным для москвичей и гостей столицы. Строительство культурных объектов Сергей Собянин неоднократно называл одним из приоритетов столицы», — добавил А. Бочкарев.
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