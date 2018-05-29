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Свою версию «Кентервильского привидения» показали юные актеры на Михалковской
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Свою версию «Кентервильского привидения» показали юные актеры на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Отчетный показ спектаклей театрального отделения центра «Радость» состоялся в Коптеве. В мероприятии приняли участие 80 артистов от пяти до 18 лет.
— Увлекательные представления «Веселые гномы», «Маленькое привидение» и «Кентервильское привидение» продемонстрировали наши воспитанники. Каждый проникновенно исполнил свою роль, блистательно выступил в ансамблевых сценах, — прокомментировал представитель «Радости».
Он также отметил, что красочные декорации удачно дополнили представления, сделав их особенно запоминающимся. (ео)
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