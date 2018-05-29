Свою версию «Кентервильского привидения» показали юные актеры на Михалковской

Отчетный показ спектаклей театрального отделения центра «Радость» состоялся в Коптеве. В мероприятии приняли участие 80 артистов от пяти до 18 лет.

— Увлекательные представления «Веселые гномы», «Маленькое привидение» и «Кентервильское привидение» продемонстрировали наши воспитанники. Каждый проникновенно исполнил свою роль, блистательно выступил в ансамблевых сценах, — прокомментировал представитель «Радости».

Он также отметил, что красочные декорации удачно дополнили представления, сделав их особенно запоминающимся. (ео)