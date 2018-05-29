Платоновфест приглашает воронежцев на читки современной драматургии

В рамках программы «Театр — плюс» Платоновского фестиваля искусств пройдут читки современной драматургии.

Зрителей познакомят с пьесами женщин-драматургов. Проект будет посвящен недавно ушедшей Елене Греминой — драматургу, сценаристу, режиссеру, одному из основателей и директору Театра.doc.

Все читки пройдут на малой сцене Камерного театра. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.