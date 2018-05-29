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Платоновфест приглашает воронежцев на читки современной драматургии
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Платоновфест приглашает воронежцев на читки современной драматургии 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
В рамках программы «Театр — плюс» Платоновского фестиваля искусств пройдут читки современной драматургии.
Зрителей познакомят с пьесами женщин-драматургов. Проект будет посвящен недавно ушедшей Елене Греминой — драматургу, сценаристу, режиссеру, одному из основателей и директору Театра.doc.
10 июня в 14:00 актриса Ольга Лапшина прочитает пьесу «150 причин не защищать Родину» Елены Греминой. Ася Волошина прочитает свою «Данию тюрьмы» 10 июня в 16:00, Ирина Васьковская — «Март» 11 июня в 16:00 и Ярослава Пулинович — «Бесконечный апрель» 12 июня в 16:00.
Все читки пройдут на малой сцене Камерного театра. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
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