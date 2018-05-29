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Рыцарский турнир провели в Молжаниновском
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Рыцарский турнир провели в Молжаниновском 

Управа района Молжаниновский города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Костюмы, манеры и события времен благородных рыцарей воссоздали в Молжаниновском районе ученики и педагоги школы «Перспектива» на Синявинской улице. На сцене школы был показан настоящий рыцарский поединок.
Премьеру спектакля «Турнир короля Артура» приурочили к окончанию учебного года. Премьере предшествовали недели упорных тренировок, репетиций, примерок и, главное, изучения истории эпохи рыцарей без страха и упрека.
Напомним, что школа «Перспектива» расположена по адресу: улиц Синявинская, дом 11А. (ск)
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