Рыцарский турнир провели в Молжаниновском

Костюмы, манеры и события времен благородных рыцарей воссоздали в Молжаниновском районе ученики и педагоги школы «Перспектива» на Синявинской улице. На сцене школы был показан настоящий рыцарский поединок.

Премьеру спектакля «Турнир короля Артура» приурочили к окончанию учебного года. Премьере предшествовали недели упорных тренировок, репетиций, примерок и, главное, изучения истории эпохи рыцарей без страха и упрека.

Напомним, что школа «Перспектива» расположена по адресу: улиц Синявинская, дом 11А. (ск)