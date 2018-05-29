Ансамбль американского современного танца Dayton Dance Company выступил в уральской столице

Художественный руководитель Дебби Бланден-Диггс рассказала немного о том, что привезли заморские гости уральскому зрителю:

— В честь своего 50-летия мы организовали тур по трем городам России: Москва-Екатеринбург-Курган. Для нас это не первая поездка по России, несколько лет назад мы выступали в Москве. Наш руководящий состав собрал все самое лучшее, чем может похвастать Dayton Dance за эти полвека существования. Мы привезли 4 миниатюры, все они не связаны одной идеей, они разобщены по стилю и по энергетике, но рассчитаны на разную возрастную аудиторию. Так, например, первая постановка новаторская и ориентирована на молодую аудиторию, потому что посвящена свободе и мечтам. Номер с радугой — классический и рассчитан на поколение постарше. Фото: kentucky.com Надо отметить, что раньше в Dayton Dance танцевали исключительно темнокожие танцоры, эта была, своего рода, отличительная черта ансамбля. Теперь же в составе труппы 3 белокожих танцора из 18-ти. А сильной стороной своего бренда компания считает авторские постановки, которые прошли испытание десятилетиями. Одна из танцовщиц Найл Алисия Рафф комментируя свое выступление, поделилась эмоциями:

— Номер «Радуга вокруг моих плеч» — мой самый любимый! В нем представлена вся культура южно-африканского быта. Среди множества мужчин работающих в цепочке, всего одна женщина, которая одновременно является возлюбленной, женой и матерью. Я тоже хочу в жизни исполнять все эти роли. Кроме того, эта постановка была создана в 1959 году и для меня, как для современного человека очень важно и почетно исполнять ее. Борьба за свою свободу очень близка всем народам. И я уверена, что российский зритель поймет наш язык танца. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Сотрудничая со всемирно известными хореографами, ансамбль современного танца Dayton Dance имеет крупнейший в мире архив классических афроамериканских танцев и один из самых больших архивов среди современных танцевальных коллективов. Знакомство уральского зрителя с DaytonDance началось с композиции «Отринь свои страхи», которая была поставлена в 2015 году. Уже по названию понятно, что через язык тела танцоры должны были показать, как надо жить со страстью и преодолевать свои комплексы, страхи и ограничения, навязанные обществом и средой. Привыкший к более ярким страстям уральский зритель не до конца проникся идеей отказа от страхов, поскольку техническая база труппы была более сильной, чем хореографические зарисовки.

"Радуга за спиной" — это шедевр Дональда МакКейла, который был признан классикой современного танца, нашел в зале больше поклонников. На сцене под ритмичные звуки и технически безукоризненное исполнение телесного самовыражения происходит драматическое повествование о группе скованных общей цепью каторжников в южных штатах Америки, где заключенные работают на каменоломнях от рассвета до заката. Их стремление к свободе представляется в облике женщины. Песни, которые сопровождают их тяжелую работу, рассказывают горькую, сардоническую и трагичную историю. Фото: dayton.com Далее следовала «Американская мозаика» — это небольшая танцевальная зарисовка, как празднование торжества над превратностями судьбы. В ней танцоры раскрыли весь свой акробатический потенциал. Трюки больше походили на танцевальную тренировку в фитнес-клубе, и лишь некоторые элементы элегантных «Па», возвращали зрителя на цену театра.

Заключительный номер «Я знаю это…» был поставлен в 2017 году. Он состоит из 6 небольших отрывков. В нем собрано много драматизма, которого не хватало на протяжении всего выступления. Казалось, что самое интригующее гости приберегли напоследок.