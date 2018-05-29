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Пятый театр приглашает омичей на премьеру по пьесе Островского
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Пятый театр приглашает омичей на премьеру по пьесе Островского 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Пятом театре заканчиваются репетиции спектакля по пьесе А. Остовского «Не всё коту масленица». Режиссёр Андрей Любимов плотно работает с труппой последние две недели, специально прилетев из Москвы.
Как рассказала завлит театра Екатерина Кулакова, Андрей Любимов работает с труппой с 1996 года. Он поставил такие спектакли, как «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Повести Белкина» А. Пушкина, «Три визита доктора Астрова» А. Чехова, «Носороги» Э. Ионеско, «Недоросль» Д. Фонвизина и многие другие.
Впервые пьеса Островского была напечатана в журнале «Отечественные записки» в 1871, и с тех пор колоритная купеческая комедия положений вот уже на протяжении почти 150 лет не сходит со сцены, оставаясь актуальной.
«Островский — актёрский автор. Хотелось бы, чтоб в нашей постановке в первую очередь были видны актёры, чтобы состоялось пиршество актерского существования. Пьесы Островского — прекрасный материал для актерского развития, хорошая школа», — считает режиссёр Андрей Любимов.
В главных ролях — заслуженные артисты РФ Татьяна Казакова и Владимир Остапов, Борис Косицын и молодые артисты театра.
АиФ-Омск: последние новости
Пятый театр пригласил на репетицию. Пьесу Островского покажут 30 мая «Стрелять надо в голову». Тарантино был бы восторге Опере нужен массовый зритель. Нэлли Бут – о планах музыкального театра
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