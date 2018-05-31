Свистопляска и бабий бунт. Театр республики Коми покажет спектакли на нижегородской сцене

В свой юбилейный 60-ый театральный сезон Государственный театр оперы и балета Республики Коми приезжает в Нижний на гастроли. Спектакли пройдут с 6 по 10 июня 2018 года.

6 июня на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина будет представлен балет Людвига Минкуса «Баядерка».

В основе сюжета балета полная восточной романтики древняя легенда о чувствах несчастной баядерки (танцовщица в Индии) и отважного воина. Любовь существует во все времена и наперекор смерти, именно она заставляет героев нарушать обеты и следовать велению сердца, идти на риск. Этот спектакль прекрасен своими массовыми сценами, передающими все очарование и роскошь Востока. Зрителей завораживают не только великолепные зрелищные танцы, но и обилие ярких декораций и костюмов. Кульминация спектакля, сцена царства теней, в мировом балете считается одной из самых запоминающихся и впечатляющих массовых хореографических картин.

Спектакль задает сложный вопрос зрителю — что же выбрать, прислушаться к зову сердца или голосу разума, чтобы угодить земным законам и строгим правилам?

В балете «Баядерка», премьерном спектакле 60-го юбилейного театрального сезона, принимают участие семилетние воспитанники Детской студии классического балета Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

8 июня — опера Джакомо Пуччини «Тоска»

Одна из ярчайших жемчужин мирового оперного наследия, построенная на ярком мощном конфликте света и тьмы, добра и зла, эта опера поражает подлинно трагедийным накалом столкновений и страстей.

Противопоставление благородства и коварства, жестокости и самопожертвования, яркий драматизм переживания героев, красивейшая музыка, четкое напряженное развитие сквозного действия сделали эту оперу одной из самых репертуарных в театрах мира. Психологически сложный, драматический, музыкальный и сценический материал спектакля — это блестящий результат кропотливой работы постановочной группы спектакля, всех исполнителей, всех технических служб театра, который поставил перед собой очень высокую планку.

Опера «Тоска» — номинант I Национальной оперной премии «Онегин», лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль».

9 июня — оперетта Е. Птичкина «Бабий бунт»

Искрометный, полный юмора, колорита спектакль с яркими и запоминающимися мелодиями, разноплановыми и характерными образами. Истинно народные по форме и духу рассказы Михаила Шолохова , на основе которых написано либретто, обладают особой языковой поэтичностью. В спектакле проза Шолохова обогатилась еще и многокрасочностью песенно-танцевального казачьего фольклора, живописными картинами самобытного уклада жизни постреволюционного хутора и образными цитатами того времени.

Благодаря блестящей актерской игре в спектакле оживают шолоховские герои, наделенные поистине народными характерами. Только посмотрев спектакль, зрители смогут узнать, чем же закончится противостояние между мужиками и бабами? Найдут ли они общий язык? Обретет ли хутор покой и гармонию?

Этот спектакль — жемчужина венской оперетты, которая не сходит со сцен театров мира более столетия. Прекрасные мелодии Штрауса затрагивают струны души самых искушенных зрителей. Публику ждет наслаждение романтикой очарования и страсти, удивительной музыкой, пронизанной венгерскими и цыганскими мотивами.

Герои оперетты — свободные, гордые и смелые люди, которым противопоставлены богатые выскочки. В центре спектакля — достоинство, гордость и свободолюбие, настоящая любовь, побеждающая все преграды.

Для юных зрителей Нижнего Новгорода 7 июня будет показан балет Карэна Хачатуряна «Приключения Чиполлино» — сказочная история о борьбе овощного народа, один из лучших современных балетов для детей, принесший мировую известность выдающемуся российскому композитору.

«Приключения Чиполлино» — это замечательный повод для семейного похода в театр. Балет поставлен в лучших российских традициях «театра детям» и является ярким и красочным представлением. В спектакле раскрываются темы дружбы, взаимного уважения и справедливости, торжества добра. Действие балета происходит в сказочном оформлении декораций выдуманного города, а яркие костюмы необычных «овощных» и «фруктовых» героев являются украшением спектакля.

Этот веселый спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых, заставив сопереживать героям и происходящим событиям. Балет «Приключения Чиполлино» — лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинации «Лучший детский спектакль».

9 и 10 июня приглашаем детей и подростков на премьеру 60-го юбилейного театрального сезона — мюзикл современного российского композитора Егора Шашина «Свистопляска в Тридевятом царстве».

Спектакль создан по мотивам русской народной сказки об Андрее-стрельце, которого завистливый Царь отправил «туда — не знамо куда, принести то — не знамо что». Эта поучительная история вновь расскажет детям, что если ты честен, добр, милосерден к слабым и верен в любви, то получишь свою награду — счастье. Так и происходит с героем спектакля — находчивым Андреем, который, с честью выполнив все задания царя, получает в награду не только личное счастье, но и все царство.

Необычные хитросплетения сюжета, современные световые решения спектакля, яркие костюмы и декорации, знакомые всем герои — увлекут не только маленьких зрителей, но и взрослых, добавят в нашу жизнь немного чуда, сказки и волшебства.

Театр оперы и балета Республики Коми — театр с многолетней историей, творческий центр республики с высокой музыкальной, художественной культурой, предлагающий зрителям широкое знакомство с лучшими произведениями мирового музыкального наследия. Бережно сохраняя традиции, театр каждый сезон предлагает зрителю новые формы, проекты, постановки. С успехом театр гастролирует по странам Европы, городам России и Республики Коми. За 60 лет своего существования музыкальный театр стал известным российским театром оперы и балета, в котором работают опытные мастера сцены и молодые талантливые исполнители. На сцене Театра оперы и балета Республики Коми проводятся Международные фестивали: с 1991 года — «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна) и с 1997 года — «Зарни джыджъяс» (Золотые ласточки), в которых принимают участие звезды оперного и балетного искусства России и Европы. В репертуаре театра жемчужины мирового оперного и балетного искусства, шедевры оперетты, яркие, необычные классические постановки и современные спектакли для детей и взрослых.