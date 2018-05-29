Лучшие учреждения культуры малых городов получат поощрения от Минкультуры

Правительством РФ поддержана наша инициатива о предоставлении с 2019 года 1 тысячи денежных поощрений лучшим учреждениям культуры малых городов", — сказал Мединский, уточнив, что ранее эти премии могли получать только сельские учреждения культуры.

Он также напомнил, что с 2017 года реализуется проект «Культура малой Родины». Он предполагает выделение средств на модернизацию учреждений культуры в малых городах, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодежи, реализацию театральных и филармонических гастрольных проектов. Также с 2015 года при поддержке Минкультуры в малых городах создаются центры культурного развития, из средств ведомства проводится ежегодное переоборудование кинозалов.

Ранее Новый банк развития БРИКС принял решение о выделении 220 миллионов долларов на реализацию проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений».