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Лучшие учреждения культуры малых городов получат поощрения от Минкультуры
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Лучшие учреждения культуры малых городов получат поощрения от Минкультуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лучшие учреждения культуры малых городов с 2019 года получат денежные поощрения от Минкультуры России, сообщил глава министерства Владимир Мединский, чьи слова приводит пресс-служба.
"Правительством РФ поддержана наша инициатива о предоставлении с 2019 года 1 тысячи денежных поощрений лучшим учреждениям культуры малых городов", — сказал Мединский, уточнив, что ранее эти премии могли получать только сельские учреждения культуры.
Он также напомнил, что с 2017 года реализуется проект «Культура малой Родины». Он предполагает выделение средств на модернизацию учреждений культуры в малых городах, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодежи, реализацию театральных и филармонических гастрольных проектов. Также с 2015 года при поддержке Минкультуры в малых городах создаются центры культурного развития, из средств ведомства проводится ежегодное переоборудование кинозалов.
Ранее Новый банк развития БРИКС принял решение о выделении 220 миллионов долларов на реализацию проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений».
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