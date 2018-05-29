В екатеринбургском театре Музыкальной Комедии завершился VII международный конкурс оперетты и мюзикла

Помимо конкурсной программы, которая длилась несколько дней, участников ждали интересные мастер-классы от членов жюри и гостей конкурса. Антон Музыкантский — театральный режиссер, педагог факультета музыкального театра в ГИТИСе провел мастер-класс по анализу драматургической составляющей музыкального произведения. Молодые артисты на примере известных арий разбирались, какова роль драматургии в музыкальном произведении. Владислав Пьявко — народный артист СССР, звезда Большого театра и Немецкой государственной оперы поделился с участниками секретами вокального мастерства в оперетте. Он много шутил и рассказывал различные истории о творчестве Г. П. Вишневской и Л. В. Архиповой. В балетном классе прошел заключительный класс от Ирины Кашубы — хореографа таких известных проектов, как «Зорро», «Красавица и чудовище», «Русалочка», «Звуки музыки» и других. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии

Актриса театра и кино, звезда таких мюзиклов как «Чикаго», «Mammamia!», «Монте Кристо», " Анна Каренина " — Лика Рула рассказала участникам о нелегком труде в жанрах мюзикла и оперетты. ДляЛики сцена Екатернбургского театра Музыкальной Комедии имеет очень большое значение, именно здесь начались ее первые шаги к мечте о большой сцене. В финале конкурса из рук дирижера театра Бориса Нодельмана Лика получила специальный приз, премию I степени имени А. Маренича за исполнительское мастерство и развитие жанра мюзикл в России. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии

Перед блистательным финалом у жюри было много работы, приходилось прослушивать десятки претендентов, и надо сказать, не всем из них удавалось исполнить произведение до конца. Председатель жюри, композитор, заслуженный деятель искусств РФ и Народный артист России — Максим Исаакович Дунаевский порой останавливал соискателей, и просил покинуть сцену. До финала дошли 12 участников в номинации оперетта, и 13 участников в жанре мюзикл.

В воздухе царила атмосфера волнения и праздника. Чувствовалось, что екатеринбуржцы поддерживают «своих»: балетная труппа, парные выступления, в которых жюри оценивало только участника, а помощники лишь выполняли свою роль в постановке — всей своей большой театральной семьей они болели друг за друга. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии

Выступления пестрили страстями и разнообразием костюмов: от простеньких street-fashion до великолепных шелковых нарядов. Особенно все оценили зеркальное платье Юлии Дякиной из Екатеринбурга в жанре мюзикл по сценическому образу ей не было равных. Среди исполнителей оперетты нельзя не отметить Тамилу Делавер из Томска, ее сложнейшие куплеты куклы Алиппи вызвали в зале бурю оваций. Среди мужчин в жанре оперетты своей академической выправкой запомнился воспитанник Г. Чихачева Сергей Каныгин из Москвы, он исполнил арию принца из «Сраны улыбок» Франца Легара . В жанре мюзикл своей молитвой из мюзикла «Метро» вывернула на изнанку душу Анастасия Писарева из Тюмени. В момент ее выступления в зале замерло дыхание, казалось, если сделать вдох, то можно что-то пропустить, а такие выступления хотелось впитать целиком, ничего не упуская. Участница из «Луганской Народной республики» Маргарита Калганова исполнившая отрывок из произведения А. Колкина «Нам одна досталась роль» довела до слез добрую половину зала. В антракте гости и зрители восклицали о том, что за ее смелость и душевность необходимо вручить приз зрительских симпатий. Позднее так и случилось, приз зрительских симпатий и огромных размеров плюшевый медведь увезла с собой Маргарита в город Луганск. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии

Перед тем как жюри огласило список победителей зрителей ждал сюрприз от Максима Исааковича Дунаевского. Надо сказать, что этого ждали все! Маэстро находится в прекрасной физической и творческой форме. Однако, устоять перед «роялем в кустах» он не смог. Максим Исаакович исполнил попури из известных музыкальных произведений кинематографа и мюзиклов, а зал подпевал ему в такт.

Церемония награждения приближалась и пора огласить судейский вердикт. ПремияIII степениVII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им народного артиста СССР В. А. Курочкинаполучили Анна Асатрян и Никита Рыкунов. II степеньюзаслуженно наградили Маргариту Левицкую и Сергея Каныгина. Дипломы I степени увезли в Магадан артисты «Государственного Музыкального и Драматического театра» Любовь Лашкина и Эльдар Тетакаев, награду вручал им сам Максим Дунаевский. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии

Помимо этого, по традиции жюри вручает и другие призы: специальный приз имени Жердерадостался Татьяне Волковой. Специальный приз Фонда Архиповой за исполнение Песни Шандораиз оперетты Имре Кальмана «Дьявольский наездник» увез в Москву Сергей Каныгин. Так же приз фонда Архиповой достался Юлии Бычковой за исполнение Чардаша Розалинды из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Тамила Делавер увезла сразу две награды: Специальный приз СТД РФ и Специальный приз Ассоциации музыкальных театров. Дипломом жюри «Надежда» был награжден Вадим Гусельников. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра Музыкальной Комедии