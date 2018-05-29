Ещё
В центре соцзащиты на Пришвина представили театральный проект для пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В центре соцзащиты на Пришвина представили театральный проект для пенсионеров 

Управа района Бибирево 20 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Презентация театрального проекта «БДТ на Пришвина — Театр для всех!» прошла на минувшей неделе в территориальном центре социального обслуживания «Бибирево». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— «БДТ на Пришвина», который реализуется в рамках проекта «Московское долголетие» — творческая инициатива жителей района Бибирево. В рамках презентации была раскрыта концепция инициативы, цели, задачи и ее миссия — делиться талантами. В мастер-классе, организованном для гостей, начинающие актеры продемонстрировали различные жанры театрального искусства: клоунаду, этюды, репризы, розыгрыши, — рассказали в администрации ЦСО. — Автор и инициатор проекта Анна Тараданкина и ТЦСО «Бибирево» ждут всех желающих стать настоящими актерами.
Напомним, что записаться для участия в проекте «Московское долголетие» можно при личном визите в ТЦСО «Бибирево», который находится по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2 (кабинет 107), а также по телефону 8 (499) 207-21-44. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Участники районных интернет-сообществ встретились в Доме культуры «Темп» Театр-студия «Рампа» из Бибирева завершил сезон спектаклем «Богатырь Иванушка» Более десятка летних кафе будут открыты летом на территории Бибирева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней2
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?9
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение