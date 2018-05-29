В центре соцзащиты на Пришвина представили театральный проект для пенсионеров

Презентация театрального проекта «БДТ на Пришвина — Театр для всех!» прошла на минувшей неделе в территориальном центре социального обслуживания «Бибирево». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— «БДТ на Пришвина», который реализуется в рамках проекта «Московское долголетие» — творческая инициатива жителей района Бибирево. В рамках презентации была раскрыта концепция инициативы, цели, задачи и ее миссия — делиться талантами. В мастер-классе, организованном для гостей, начинающие актеры продемонстрировали различные жанры театрального искусства: клоунаду, этюды, репризы, розыгрыши, — рассказали в администрации ЦСО. — Автор и инициатор проекта Анна Тараданкина и ТЦСО «Бибирево» ждут всех желающих стать настоящими актерами.

Напомним, что записаться для участия в проекте «Московское долголетие» можно при личном визите в ТЦСО «Бибирево», который находится по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2 (кабинет 107), а также по телефону 8 (499) 207-21-44. (вт)