Местная власть организовала для ветеранов Сокольников поход в театр

Культурный поход для сокольнических ветеранов был организован в честь грядущего Дня России.

Организатором мероприятия выступили СД МО Сокольники, управа района и Автономная некоммерческая организация социальной помощи ветеранам «Победа». Так, жители Сокольников побывали в Театре кукол «Жар-птица». Здесь их вниманию представили спектакль «Серенада».

Организаторы выразили благодарность директору культурного учреждения за многолетнее сотрудничество и возможность проведения подобных встреч и посещения спектаклей жителями района.

Нужно сказать, что такого рода мероприятия стали доброй традицией в Сокольниках. Глава МО Сокольники Л. Коврикова поздравила ветеранов с наступающим праздником, пожелала здоровья и благополучия. К ее пожеланиям присоединился глава управы Юрий Гацман . Он отметил важность таких встреч.

Фото: предоставлено пресс-службой МО «Сокольники».