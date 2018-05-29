Местная власть организовала для ветеранов Сокольников поход в театр 

Культурный поход для сокольнических ветеранов был организован в честь грядущего Дня России.
Организатором мероприятия выступили СД МО Сокольники, управа района и Автономная некоммерческая организация социальной помощи ветеранам «Победа». Так, жители Сокольников побывали в Театре кукол «Жар-птица». Здесь их вниманию представили спектакль «Серенада».
Организаторы выразили благодарность директору культурного учреждения за многолетнее сотрудничество и возможность проведения подобных встреч и посещения спектаклей жителями района.
Нужно сказать, что такого рода мероприятия стали доброй традицией в Сокольниках. Глава МО Сокольники Л. Коврикова поздравила ветеранов с наступающим праздником, пожелала здоровья и благополучия. К ее пожеланиям присоединился глава управы Юрий Гацман. Он отметил важность таких встреч.
Фото: предоставлено пресс-службой МО «Сокольники».