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Местная власть организовала для ветеранов Сокольников поход в театр
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Местная власть организовала для ветеранов Сокольников поход в театр 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Культурный поход для сокольнических ветеранов был организован в честь грядущего Дня России.
Организатором мероприятия выступили СД МО Сокольники, управа района и Автономная некоммерческая организация социальной помощи ветеранам «Победа». Так, жители Сокольников побывали в Театре кукол «Жар-птица». Здесь их вниманию представили спектакль «Серенада».
Организаторы выразили благодарность директору культурного учреждения за многолетнее сотрудничество и возможность проведения подобных встреч и посещения спектаклей жителями района.
Нужно сказать, что такого рода мероприятия стали доброй традицией в Сокольниках. Глава МО Сокольники Л. Коврикова поздравила ветеранов с наступающим праздником, пожелала здоровья и благополучия. К ее пожеланиям присоединился глава управы Юрий Гацман. Он отметил важность таких встреч.
Фото: предоставлено пресс-службой МО «Сокольники».
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