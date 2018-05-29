Торжественный прием БКС Глобал Маркетс состоялся в Шуваловском дворце

Музей Фаберже в Петербурге и Инвестиционный Банк БКС Глобал Маркетс (Финансовая группа БКС) устроили торжественный прием для партнеров, клиентов и бизнес-лидеров в первый день Петербургского международного экономического форума.

Гостей гала-вечера ожидала блистательная программа в исторических интерьерах Шуваловского дворца: выступление прославленной труппы Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и сольный концерт заслуженного артиста РФ Валерия Сюткина

Танцовщики представили эпизоды легендарных постановок, восхищающих публику крупнейших культурных центров мира: " Евгений Онегин ", " Анна Каренина ", «Реквием» и др. После встречи с классикой современного балета гости продолжили вечер с символом отечественного рок-н-ролла, фронтменом группы «Браво» Валерием Сюткиным, который выступил с сольным концертом в уютном внутреннем дворе Музея Фаберже.

"ПМЭФ удивительно многогранен, — сказал президент Финансовой группы БКС Олег Михасенко . — Форум стал не просто важнейшей международной площадкой для обсуждения глобальных экономических и политических вызовов, богатая культурная программа и такие яркие светские мероприятия как торжественный прием БКС Глобал Маркетс в Музее Фаберже делают ПМЭФ по-настоящему уникальным событием".

"Торжественный прием БКС Глобал Маркетс в Шуваловском дворце совместно с Музеем Фаберже стал доброй ежегодной традицией, поддерживать которую мы очень рады. Каждый раз мы стараемся приятно удивить своей программой гостей, и судя потому, что их количество в этом году превысило наши самые смелые ожидания, нам это удается", — добавил главный исполнительный директор БКС Глобал Маркетс Роман Лохов