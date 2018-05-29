Спектакль «Смута» в Малом театре: не о пропаганде

Действие происходит в начале XVII века в смутные для России времена: умер царь Борис Годунов и на престол начал претендовать при поддержке поляков Лжедмитрий. Ляхи напали на страну.

В течение трех часов на сцене рассказывают о том, как русские войска защищали смоленскую крепость. Театрально, громко и пафосно артисты то и дело восклицали, как поганая Европа гнобит матушку Россию. Невольно проводишь параллель с сегодняшней пропагандой, когда с телеэкранов доносится аналогичное. Зная излишний штампованный патриотизм автора Мединского, сему произведению от него не удивляешься. Но как эта постановка могла оказаться в драматическом Малом театре?! Впечатление, что сделана она в угоду министру культуры.

— Что вы, вовсе нет! — восклицает в разговоре с «Собеседником» сам режиссер постановки. — Мединского видел всего два раза: один раз, когда заканчивал работу, мы просто поговорили за столом, во второй раз — на премьере. Да тогда мы и не знали, будет он опять министром или нет. Эту работу мне предложил наш художественный руководитель Юрий Соломин . Я прочитал книгу и согласился, мне материал показался занимательным. К сожалению, многие зрители не знают этой истории, этой темы почти нет на экране. А ведь это настоящий подвиг наших предков. Я и сам многое оттуда узнал нового. Прекрасно понимал, что будет критика, поэтому не удивляюсь. Когда-то я ставил в Малом театре «Целину». И вот теперь это мне припоминают, мол, делал в угоду, но тогда получился честный, хороший спектакль. И сейчас работал, вовсе не думая о пресловутой пропаганде.

Спектакль поставили всего за неполных пять месяцев. Кажется, в постановке задействовали всю техническую мощь театра. Это и проекции на экране, и огромные декорации, и вращающиеся сценические круги. Для спектакля специально закупили накладной наклонный круг, который, говорят, стоит около миллиона рублей. В постановке участвуют более половины труппы Малого театра и студенты Театрального училища имени Щепкина. Но ни декорации, ни большое количество артистов, ни специально сшитые исторические костюмы постановку не спасают. Действие скучное, долгое. Впечатление, что режиссер вспомнил советские киносказки и попытался по кадрам перенести их на сцену: это и «Садко», и «Сказка о царе Салтане», и «Финист — Ясный сокол»…

Вполне возможно, что режиссер действительно не думал о пропаганде. Вот только ощущение осталось обратное.