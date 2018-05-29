Костюмы и декорации для циркового шоу «Баронеты» привезли в Самару на 14 фурах

Экзотические животные, авторские декорации, сложнейшие акробатические трюки, эксклюзивные костюмы. В Самару приехал цирковой коллектив «Баронеты» знаменитого дрессировщика Гии Эрадзе

Более сотни животных, от вполне привычных до самых экзотических. 97 артистов. Каждый прошел сложнейший конкурсный отбор. Такая королевская свита разместилась в Самарском цирке. Готовятся к шоу «Баронеты» заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе.

Дрессировщикам Наталье и Андрею Широкаловым удалось на арене примирить 12 хищников. Наталья без страха входит в клетку с пантерой. Черный Шерик за секунду превращается из необузданного зверя в ласковую кошку. Пантеры и другие четвероногие и пернатые артисты прибыли в Самарский цирк на 14 фурах. Среди них — трехлетняя медведица Вита. Она единственная в мире, кто ездит верхом на лошади. Впереди ждут репетиции, а пока резвится в вольере с сестрой.

Шоу 3 года, с ним артисты объехали 20 городов. Такого Самара еще не видела, каждый номер — это небольшой спектакль. Победитель международных цирковых фестивалей. Перед зрителями развернется зимняя сказка. Они увидят, как медведи танцуют на лошадях, а те, в свою очередь, прыгают через скакалки. Розовые пеликаны летают над зрительным залом. Силовая пара Геворга и Андраника Варданян продемонстрируют огромные возможности человеческого тела. Премьера грандиозного шоу Гии Эрадзе «Баронеты» состоится 2 июня.