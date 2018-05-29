Театральный фестиваль «Толстой Weekend» расширил географию в новом сезоне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости . География театрального фестиваля «Толстой Weekend», который пройдет с 9 по 12 июня в музее-усадьбе Ясная Поляна, значительно расширилась в 2018 году, рассказал РИА Новости программный директор мероприятия Павел Руднев

Фестиваль «Толстой Weekend» был основан в 2016 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина . В 2017 году фестиваль приобрел международный статус, его посетило около 5 тысяч гостей.

"Принципиально важно, что в этом году расширена география фестиваля, в нем принимают участие гораздо больше региональных спектаклей, из разных субъектов федерации, а также зарубежные постановки русской классики", — сказал Руднев.

Он отметил, что на фестивале будут представлены классический, традиционный театр, а также постановки в жанре современной хореографии, театра кукол, сторителлинга, променадов, сценических эскизов.

По его словам, Пермский и Саратовский ТЮЗы представят на фестивале две версии «Отрочества», коллектив из словенского города Марибор покажет гостям постановку «Холстомер», известный Коляда-Театр из Екатеринбурга привезет постановку редко идущей в театре повести «Фальшивый купон», театр Олега Табакова представит спектакль по повести «Дьявол».

"В паре с «Крейцеровой сонатой», которую на фестивале покажут два театра — «Балет Москва» и Валмиерский драматический театр из Латвии — эти произведения представляют размышления Льва Толстого на темы пола и брака", — отметил Руднев.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в аудиоспектакле-прогулке, которую делает молодой тульский режиссер Евгений Маленчев , пьесу по восьми томам дневников Льва Толстого написала драматург Юлия Поспелова

Организаторы «Толстой Weekend» готовят для посетителей и кинопрограмму: на фестивале покажут отрывки фильма «История одного назначения», премьера которого состоится на «Кинотавре», о малоизвестном эпизоде из жизни великого писателя. В Ясной Поляне о картине расскажут режиссер Авдотья Смирнова и автор сценария Павел Басинский . Также режиссер-документалист Марина Разбежкина представит программу документального кино.

"Идея показать новейшее документальное кино в предваряющей программе возникла исходя из вот какого мнения: Лев Толстой — защитник идеи простоты, горизонтальности жизни, он разоблачал сочинительство жизни, ее пафос, предлагал полюбить не концепции жизни, а саму жизнь… Документалистика сегодня — это высшее проявление реализма и живого интереса к простому, «горизонтальному», повседневному человеку", — отметил Руднев.

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