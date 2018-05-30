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В Бурятии отметят 95-летие республики концертами, фестивалями и фейерверком
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В Бурятии отметят 95-летие республики концертами, фестивалями и фейерверком 

ТАСС 31 минуту назад
УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. В Бурятии отмечается в среду 95-летие республики. По случаю праздника пройдут официальные мероприятия, до конца недели запланированы этнокультурные фестивали, исторические выставки, концерт-караоке «Поет Республика», развлечения для детей и фейерверк, сообщили ТАСС в региональном правительстве.
"День Республики Бурятия учрежден в прошлом году и празднуется 30 мая ежегодно. Именно 30 мая 1923 года Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято постановление о создании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики", — сказали в пресс-службе.
Утром 30 мая состоится научно-практическая конференция, посвященная Дню образования Бурятии, в ней примет участие глава республики Алексей Цыденов, сотрудники Государственного архива Бурятии, ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН и Бурятского государственного университета. В конце рабочего дня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова пройдет собрание общественности. «Приглашены представители бизнеса, науки, культуры, образования, внесшие вклад в развитие республики. Будем отмечать ударников труда», — сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
31 мая в Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова откроется посвященная 95-летнему юбилею выставка «Родная Бурятия». «Экспозиция рассказывает об изменениях Бурятии как в административно-территориальном, так и в социально— политическом плане, — сообщили в минкультуры. — Выставка дополнена историческими документами из Государственного архива Республики Бурятия».
В пятницу на главной площади Улан-Удэ состоится концерт-караоке «Поет Республика». «Люди смогут исполнить любимые песни вместе с популярными артистами, а инсталляции оживят страницы истории и погрузят каждого в атмосферу важных событий в жизни Бурятии, — сказали в пресс-службе правительства. — На сцене выступят звезды бурятской эстрады, солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, актеры государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева, Бурятского государственного театра песни и танца „Байкал“, Государственного бурятского академического театра драмы им. Х. Н. Намсараева и Бурятской государственной филармонии, специальным гостем праздника станет ди-джей Баур из Москвы». На вечер пятницы запланирован праздничный фейерверк.
Торжества продлятся до 3 июня: пройдет молодежная акция «Читай — страна», «Добровольцы — детям», концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов, детские праздники и конкурсы, а также спортивные соревнования. В Этнографическом музее народов Забайкалья состоится фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод».
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