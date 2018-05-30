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Чулпан Хаматова получила именную звезду на аллее в Ульяновске
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Чулпан Хаматова получила именную звезду на аллее в Ульяновске 

RT на русском 27 минут назад
Она также выиграла Гран-при кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «Честь и достоинство». Об этом рассказали в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.
Как заявил председатель регионального заксобрания Анатолий Бакаев, Хаматова — одна из безусловных моральных лидеров России.
Артистка не смогла присутствовать на открытии именной звезды из-за плотного графика.
Что касается приза «Честь и достоинство», то в разные годы его получали народный артист России Борис Химичев, народная артистка России Лидия Шукшина, сербский режиссёр Эмир Кустурица.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.
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