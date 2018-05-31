Названы финалисты премии «Большая книга» 

За главный приз в 3 млн рублей поборются Александр Архангельский ("Бюро проверки"), Дмитрий Быков ("Июнь"), Алексей Винокуров ("Люди черного дракона"), Евгений Гришковец ("Театр отчаяния. Отчаянный театр"), Олег Ермаков ("Радуга и Вереск"), Ольга Славникова ("Прыжок в длину"), Мария Степанова ("Памяти памяти") и Андрей Филимонов ("Рецепты сотворения мира"). «С одной стороны, был очень представительный длинный список. С другой, сойтись по многим позициям нашему совету экспертов было очень непросто», — цитируют "Известия" председателя совета экспертов премии Михаила Бутова. В длинный список претендентов на победу входило 41 произведение, в шорт-лист попало только 8. Их и передадут жюри премии — членам Литературной академии, которые должны выбрать трех лауреатов конкурса до конца года. Победитель получит 3 млн рублей, литератор, занявший второе место, — 1,5 млн рублей, а обладатель третьей позиции — 1 млн рублей. Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году.