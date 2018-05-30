Сестра Виктории Толстогановой несколько раз лишалась ролей из-за родственницы

Виктория Толстоганова дебютировала в кино в 1997 году, в картине «Дневная обязанность». Позже она стала востребованной актрисой театра и кино. Сейчас ей 46 лет и она воспитывает троих детей дочь Варвару и сына Федора от брака с Андреем Кузечевым и сына Ивана от нынешнего супруга Алексея Аграновича . Мало кто знает, что у нее есть три сестры. С младшей из них на днях пообщались журналисты.

Маргарита Толтоганова тоже стала актрисой. По ее словам, она училась в РАТИ на одном курсе с Александром Палем, Сашей Молочниковым и Сашей Петровым. С последним девушка дружила и даже стала вместе с ним работать в театре Ермоловой. Она отметила, что в семье не делают культа из ее знаменитой сестры. «Вика уже стала популярной, когда я только поступила учиться на актрису. Хотя, не скрою, вначале меня только как ее сестру воспринимали. Но постепенно я смогла поменять это отношение», — поделилась Маргарита.

Маргарита Толстоганова с племянниками / фото: instagram.com Она также отметила, что они с сестрой очень разные. Толстоганова-младшая рассказала, что несколько раз их с Викторией вместе вызывали на пробы, чтобы они сыграли маму с дочерью либо сестер. «Но в результате ее утверждали, а мне говорили: „Спасибо“», — добавила она. По словам Маргариты, у них не принято давать советы или помогать по работе. Она понимает, что у Виктории большой опыт, поэтому чаще роли отдавали ей. Девушка призналась, что очень любит своих племянников. Стоит отметить, что другие сестры также выбрали себе творческие профессии: Лера играет на скрипе, а Наташа училась на певицу, но потом решила освоить профессию инженера, сообщает EG.ru

сестры: Лера, Наташа и Рита / фото: instagram.com