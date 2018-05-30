Театр наций отметил 10-летие сотрудничества с фондом Михаила Прохорова

Программа началась с поздравлений в адрес виновников торжества, прозвучавших с экрана. А затем на сцену вышли Богомолов и Епишев, которые предупредили собравшихся, что «фонд Прохорова отказал в финансировании, поэтому вечер будет убогим, так как сделан на деньги театра». Стартовая шутка понравилась публике.

В финале выступил Евгений Миронов. Он напомнил, что сотрудничество с фондом Прохорова началось в 2008 году с работы по реконструкции исторической сцены Театра наций. «За 10 лет был реализован 41 проект», — сообщил Миронов, уточнив, что речь идет о поставленных спектаклях, 25 из которых состоят в текущем репертуаре. В числе наиболее ярких спектаклей Миронов назвал «Рассказы Шукшина» в постановке Алвиса Херманиса, «Фрекен Жюли» Томаса Остермайера , «Калигула» Эймунтаса Някрошюса, «Гамлет/Коллаж» Робера Лепажа, которые побывали на гастролях в более чем двадцати странах и были показаны на сценах Парижа, Амстердама, Гамбурга, Праги, Сантьяго и других городов.

"Театр наций — это уникальная площадка творческого эксперимента, где режиссеры мирового уровня гармонично сосуществуют с молодыми талантами, это исследовательская лаборатория для поиска нового театрального языка, способного донести до современного зрителя основные проблемы нашего общества. Мы горды в течение десяти лет быть партнерами столь значимой культурной институции и надеемся на несокрушимость нашего союза в будущем", — сказала Ирина Прохорова.

О фонде

Благотворительный фонд культурных инициатив был учрежден в 2004 году по инициативе бизнесмена Прохорова и стал первой в России благотворительной организацией, имеющей региональную стратегию работы.

Миссия фонда — системная поддержка культуры российских регионов, их интеграция в общемировое культурное пространство, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала местных сообществ. Фонд ориентирован на реализацию федеральных и международных проектов, направленных на включение российской культуры в мировой контекст.

Деятельность фонда отмечена многими почетными наградами. В их числе — премия «Золотая маска» в номинации «За поддержку театрального искусства России» (2010), премия Инновация «За поддержку современного искусства России» (2013), премия «Звезда театрала» в номинации «Меценат года» (2013), премия «Балтийская звезда» за поддержку культуры (2015), премия «Серебряный Лучник» за продвижение Красноярской ярмарки книжной культуры (2015).