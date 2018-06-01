1 июня в Орле стартует VIII Международный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI 

Фестиваль пройдет с 1 по 7 июня на четырех площадках города: большая и малая сцена театра «Свободное пространство», малая сцена ОГАТ им. И. С. Тургенева, сцена ОМДТ «Русский стиль» им. М. М. Бахтина, сцена Орловского театра кукол. Зрители увидят 15 спектаклей в разнообразных жанрах от музыкально-драматических постановок до классики современной драматургии и сценической адаптации прозы начала 20 века. Орёл представят три театра: «Свободное пространство» со спектаклями «Люди Ламанчи» и «Цыпленок из букваря», ОГАТ им. И. С. Тургенева с постановкой «Бабочки не выживают в темноте» и «Русский стиль» с "Иваном Грозным".
Лучший спекталь выберет жюри, в состав которого входят журналист и критик Владимир Спешков, театровед, театральный критик, писатель Анастасия Ефремова, писатель, переводчик и журналист Боривой Радакович, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства Александр Платунов. Председателем судей станет театровед, критик, драматург, профессор современной драматургии Драгана Бошкович. Помимо основного жюри на фестивале будет работать молодежное жюри. В его задачи входит вести онлайн-дневник фестиваля и, основываясь на подробном разборе, давать оценку, увиденным спектаклям. В этом году фестивальные показы пройдут не только в Орле. В Московском театре «Модерн» представят постановки «Бабочка» из Хорватии, «Контрабас» из Польшы и «Тюрьма» из Бразилии. Также гостей фестиваля ждут не только спектакли, но и мастер-классы от режиссера Национального театра Карелии Андрея Дежонова и специального гостя фестиваля — художественного руководителя Рязанского государственного ордена «Знак Почета» театра драмы Василия Грищенко.