Театр «Свободное пространство» обнародовал программу фестиваля «LUDI»

Открытие VIII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «LUDI» состоится в Орле 1 июня, сообщает пресс-служба театра.

За несколько лет фестиваль стал «культурным мостом» между Россией и другими странами мира. Не провинциальный масштаб этого оригинального театрального проекта, реализуемого в Орловской областие, подтверждается расширением географии участников. Впервые на фестивале будут представлены новые страны-участницы: Бразилия и Хорватия.

Впервые за историю фестиваля, показы трёх спектаклей VIII Международного театрального фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI, пройдут на сцене московского театра «Модерн». В Москве будут сыграны спектакли «БОБОЧКА» (Хорватия); 8 июня — «КОНТРАБАС» (Польша); 9 июня — «ТЮРЬМА» (Бразилия).

В Орле Международный театральный фестиваль LUDI пройдет с 1 по 7 июня на четырех площадках: большая и малая сцена театра «Свободное пространство», малая сцена ОГАТ им. И. С. Тургенева, сцена ОМДТ «Русский стиль» им. М. М. Бахтина, сцена Орловского театра кукол.

В фестивальной программе фестиваля орловцы увидят музыкально-драматические постановки, классику современной драматургии и сценическую адаптацию прозы начала 20 века. Всего будет показано 15 спектаклей, среди которых постановки, отмеченные национальными премиями и наградами международных фестивалей театрального искусства.

В этом году председателем жюри фестиваля будет известный театровед, критик, драматург, профессор современной драматургии — Драгана Бошкович. Кроме показов спектаклей ожидаются обсуждения просмотренного, мастер-классы от режиссера Национального театра Карелии Андрея Дежонова и специального гостя фестиваля — художественного руководителя Рязанского государственного ордена «Знак Почета» театра драмы Василия Грищенко.

этом году театралы, критики, гости города в течение семи дней будут наблюдать за калейдоскопом сценических образов и театральных школ представителей шести стран.

Орёл представят три театра: «Свободное пространство. ОГАТ им. И. С. Тургенева, и „Русский стиль“.