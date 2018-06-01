В Орле открывается театральный фестиваль LUDI

Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI пройдёт в Орле с 1 по 7 июня.

Конкурсные спектакли театров России и стран зарубежья будут проходить на сценах театра «Свободное пространство», драмтеатра им. И. С. Тургенева, театра «Русский стиль» и Орловского театра кукол. Всего в программе фестиваля 15 спектаклей.

Напомним, фестиваль LUDI был учреждён театром «Свободное пространство» в 2010 году.

«Рожденный в Орле, этот театральный форум стремительно становится явлением международного масштаба. Искусство преодолевает границы, и даже разные языки, на которых общаются участники и гости фестиваля, не становятся преградой для их взаимопонимания. Камерная атмосфера спектаклей концентрирует внимание на игре актеров. Но объединяет их не только сценическая форма, тяготеющая к откровенному диалогу со зрителем tete-a-tete, но и философский индивидуализм, устремленность к постижению сущности переживаний отдельно взятой личности», — отмечают организаторы фестиваля.

В этом году зрители смогут познакомиться с работами театральных коллективов из России, Бразилии, Израиля, Польши, Сербии и Хорватии.