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В Орле открывается театральный фестиваль LUDI
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В Орле открывается театральный фестиваль LUDI 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI пройдёт в Орле с 1 по 7 июня.
Конкурсные спектакли театров России и стран зарубежья будут проходить на сценах театра «Свободное пространство», драмтеатра им. И. С. Тургенева, театра «Русский стиль» и Орловского театра кукол. Всего в программе фестиваля 15 спектаклей.
Напомним, фестиваль LUDI был учреждён театром «Свободное пространство» в 2010 году.
«Рожденный в Орле, этот театральный форум стремительно становится явлением международного масштаба. Искусство преодолевает границы, и даже разные языки, на которых общаются участники и гости фестиваля, не становятся преградой для их взаимопонимания. Камерная атмосфера спектаклей концентрирует внимание на игре актеров. Но объединяет их не только сценическая форма, тяготеющая к откровенному диалогу со зрителем tete-a-tete, но и философский индивидуализм, устремленность к постижению сущности переживаний отдельно взятой личности», — отмечают организаторы фестиваля.
В этом году зрители смогут познакомиться с работами театральных коллективов из России, Бразилии, Израиля, Польши, Сербии и Хорватии.
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