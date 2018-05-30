Ещё
В Самаре выступят органист Лука Гаделия и контртенор Владимир Магомадов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Самаре выступят органист Лука Гаделия и контртенор Владимир Магомадов 

Волга Ньюс 39 минут назад
Лука Гаделия — органист Пицундского храма, заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, аспирант Московской консерватории. В 2012 г. у него сложился уникальный дуэт с контратенором Владимиром Магомадовым.
Владимир Магомадов — ученик легенды оперной сцены Тамары Синявской. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Бориса Покровского. Владимир в свои 30 лет стал приглашенным cолистом Большого театра, Московского театра Новая Опера. Магомадов ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Победа во II телевизионном конкурсе вокалистов «Большая Опера — 2013» на телеканале «Россия-Культура» принесла Владимиру большую популярность.
В программе самарского концерта: сочинения Баха, Генделя, Глюка, Франка, Верди, Шуберта, Видора, Каччини, Джадзотто, Боэльмана, Кариссими.
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Волга Ньюс: последние новости
В академии Наяновой начался набор на курс "Актерское искусство" Театр "Колесо" стал лауреатом международного театрального фестиваля "Поговорим о любви..." Не стало директора театра "Грань" и Новокуйбышевского ДК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней16
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем10
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино17
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение