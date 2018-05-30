В Самаре выступят органист Лука Гаделия и контртенор Владимир Магомадов 

Лука Гаделия — органист Пицундского храма, заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, аспирант Московской консерватории. В 2012 г. у него сложился уникальный дуэт с контратенором Владимиром Магомадовым.
Владимир Магомадов — ученик легенды оперной сцены Тамары Синявской. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Бориса Покровского. Владимир в свои 30 лет стал приглашенным cолистом Большого театра, Московского театра Новая Опера. Магомадов ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Победа во II телевизионном конкурсе вокалистов «Большая Опера — 2013» на телеканале «Россия-Культура» принесла Владимиру большую популярность.
В программе самарского концерта: сочинения Баха, Генделя, Глюка, Франка, Верди, Шуберта, Видора, Каччини, Джадзотто, Боэльмана, Кариссими.
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.