Ещё
Воронежские бизнесмены стали участниками благотворительного спектакля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Воронежские бизнесмены стали участниками благотворительного спектакля 

Вести Воронеж 12 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Только любители и ни одного профессионального актёра. Воронежские бизнесмены сегодня сыграют вместе на сцене концертного зала. Спектакль называется «Свахи», основан на сюжетах двух произведений: гоголевской «Женитьбы» и комедии-водевиля «Ханума» грузинского драматурга Цагарели. Спектакль является благотворительным. Все сборы пойдут на подарки детям из малообеспеченных семей. В Воронеже акция проходит в третий раз. В этом году в представлении изъявили желание участвовать более 20 воронежских предпринимателей. Чтобы постановка получилась, актёры-любители репетировали её месяц.
— Стоит очень больших трудозатрат, времени, и когда его нет, особенно, это сложно. Ты понимаешь, что это здорово. Плюс люди, которые приходят, зрители, они же получают на самом деле хорошие эмоции. Это комедия, они радуются, счастливы, довольны. Когда видишь удовлетворённые лица зрителей на спектаклях, это радует. Это самое большое участие для актёра, пускай и временно, — отметил предприниматель Евгений Рассказов.
Вести Воронеж: последние новости
Студенты Воронежского опорного университета стали призёрами «Российской студенческой весны» Какие задачи поставили перед собой воронежские власти в поддержке семей Во сколько воронежцам обойдётся отдых ребёнка в муниципальном лагере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней16
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем10
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино17
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение