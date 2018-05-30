Воронежские бизнесмены стали участниками благотворительного спектакля

Только любители и ни одного профессионального актёра. Воронежские бизнесмены сегодня сыграют вместе на сцене концертного зала. Спектакль называется «Свахи», основан на сюжетах двух произведений: гоголевской «Женитьбы» и комедии-водевиля «Ханума» грузинского драматурга Цагарели. Спектакль является благотворительным. Все сборы пойдут на подарки детям из малообеспеченных семей. В Воронеже акция проходит в третий раз. В этом году в представлении изъявили желание участвовать более 20 воронежских предпринимателей. Чтобы постановка получилась, актёры-любители репетировали её месяц.

— Стоит очень больших трудозатрат, времени, и когда его нет, особенно, это сложно. Ты понимаешь, что это здорово. Плюс люди, которые приходят, зрители, они же получают на самом деле хорошие эмоции. Это комедия, они радуются, счастливы, довольны. Когда видишь удовлетворённые лица зрителей на спектаклях, это радует. Это самое большое участие для актёра, пускай и временно, — отметил предприниматель Евгений Рассказов.