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В библиотеке на Зарайской исполнили произведения Моцарта и Пуччини
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В библиотеке на Зарайской исполнили произведения Моцарта и Пуччини 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Вечер «Любимцы Мельпомены», посвященный мировым музыкальным театрам, состоялся в библиотеке №106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Настоящим праздником для постоянных гостей наших литературно-музыкальных лекториев стало выступление солистки Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева Натальи Кармелюк. В ее исполнении звучали композиции Моцарта, Беллини, Пуччини, Кальмана, Гершвина, Уэббера. Экскурс в творчество этих композиторов провел солист театра под руководством Геннадия Чихачева Олег Зимин, который рассказал не только о героях сюжетов опер, но и об истории их создания, — пояснила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 располагается по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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