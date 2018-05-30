В библиотеке на Зарайской исполнили произведения Моцарта и Пуччини

Вечер «Любимцы Мельпомены», посвященный мировым музыкальным театрам, состоялся в библиотеке №106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная. — Настоящим праздником для постоянных гостей наших литературно-музыкальных лекториев стало выступление солистки Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева Натальи Кармелюк . В ее исполнении звучали композиции Моцарта, Беллини, Пуччини, Кальмана, Гершвина, Уэббера. Экскурс в творчество этих композиторов провел солист театра под руководством Геннадия Чихачева Олег Зимин , который рассказал не только о героях сюжетов опер, но и об истории их создания, — пояснила Марина Бесфамильная. Напомним, что библиотека №106 располагается по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)