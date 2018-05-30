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В Берлине пройдет фестиваль русского театра
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В Берлине пройдет фестиваль русского театра 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С 8 по 12 июня в Берлине пройдет Международный фестиваль «Мир русского театра». На сцену международного культурного центра Admiralspalast выйдут русскоязычные театральные коллективы из Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании, Израиля, и Польши, а 10 июня почетный гость фестиваля народный артист России Евгений Князев сыграет свой моноспектакль «Пиковая дама». Все спектакли на русском языке будут сопровождаться субтитрами на немецком и английском языках.
«Надеемся, что фестиваль «Мир русского театра» станет ярким событием в культурной жизни германской столицы. Берлин для нас место, связанное с высокой сценической культурой», — отметил президент фестиваля и главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
Кроме того, при поддержке «Союза театральных деятелей России» в рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный проблемам и тенденциям русских театров за рубежом.
Международный фестиваль «Мир русского театра» организован журналом «Театрал» и некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив «Мир театрала» с целью популяризации русского театрального искусства за рубежом и поддержки русских зарубежных театров. Впервые фестиваль прошел в июне 2017 года в итальянской Тоскане, куда приехали показать свои лучшие спектакли коллективы из Германии, Болгарии, Австрии, Италии, Венгрии, Финляндии и США.
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