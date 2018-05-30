Стали известны лауреаты Губернских премий и грантов в области культуры и искусства

Сергей Васильевич поблагодарил лауреатов за их значимые для развития культуры в губернии проекты, и отметил возрастающее внимание к проблемам отрасли со стороны правительства и лично главы региона Дмитрия Азарова

Губернские премии и гранты в области культуры и искусства присуждаются в Самарской области с 2003 года. За период 2003–2018 гг. министерство культуры присудило более 200 премий. На предоставление Губернских грантов в области культуры и искусства ежегодно выделяют из областного бюджета около 3750 тыс. рублей. Размер Губернского гранта составляет не более 250 тыс. рублей.

Большинство проектов носят инновационный характер и направлены на укрепление интеллектуального и культурного потенциала, содействие социокультурному развитию Самарской области и продвижению региона в масштабах России и за рубежом.

Лауреаты Губернских премий за 2017 г. :

Ирина Буранова — Проект PRIMAVERA. Комплекс мероприятий по художественно-эстетическому образованию детей с ограниченными возможностями здоровья".

Ирина Кондольская — Профессиональная подготовка музыкантов в формате единого образовательного инновационного пространства губернии.

Николай Лысюк — Юбилейный концерт муниципального духового оркестра «20 лет: от сердца к сердцу» (руководитель Николай Лысюк)"

Людмила Терентьева — Профессиональные творческие, педагогические достижения и научная деятельность Людмилы Терентьевой в сфере народно-певческого искусства Самарской области.

Вера Фроловичева — Сохранение и популяризация песенного наследия муниципального района Приволжский Самарской области.

Татьяна Гайворонская — Создание авторской интерпретации художественных образов героинь в спектаклях разных жанров Самарского академического театра оперы и балета в период 2013–2016 годов.

Герман Загорский — Исполнение главных мужских ролей в премьерных спектаклях ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М. Горького» в 2015–2016 годах.

Владимир Морякин — Исполнение роли Холстомера в спектакле «История лошади» ГБУК «Самарский академический театр драмы им. Горького.

Георгий Цветков — Создание художественных образов персонажей в оперных спектаклях, поставленных по произведениям русских авторов в Самарском академическом театре оперы и балета в 2014–2016 годах.

Андрей Юнин — Создание театра для детей и развитие детского и юношеского театрального творчества в городском округе Новокуйбышевск Самарской области.

Николай Лукашук — Выставочный проект „Образ Старой Самары“.

Марина Фрейдлина — Цикл мероприятий „Растим таланты. Развитие творческого потенциала молодых дарований в области изобразительного искусства.

Маргарита Бортникова — Цикл мероприятий по сохранению и развитию кружева как декоративно-прикладного искусства.

Андрей Митрофанов — Авторские работы из ивовой лозы Андрея Митрофанова.

Ирина Самсонова — Инновационные технологии в декоративно— прикладном искусстве, дизайн и авторская кукла.

Виктор Учаев — Гончарная мастерская Виктора Учаева.

Ирина Цветкова — Серия фотопроектов, направленных на развитие и продвижение фотоискусства в Самарской области (выставки, тематические фотосессии, образовательные мастер-классы, творческие встречи).

Елена Канигина — Организация и проведение областного фестиваля детского чтения „Страна читающего детства“ в 2014–2016 годах.

Валентина Тюгашов — Областной литературно-художественный фестиваль инвалидов по зрению.