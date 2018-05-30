В культурном центре «Вдохновение» начинается показ оригинальных спектаклей

Адрес культурного центра «Вдохновение»: Москва, Литовский бульвар, д.7, м. Ясенево.

Цикл начинается 30 мая спектаклем-ревю «В джазе только девушки» режиссера-постановщика Жанны Жердер в стилистике «старого Голливуда», в котором студенты мастерской Г. Васильева исполнят признанные шлягеры американского джаза 1920-х-1950-х годов. Мюзикл «В джазе только девушки» (12+) — 30.05 и 19.06.2018 в 19:00, Малый зал.

Спектакль «Одни» — это фантазия режиссера Андрея Щукина по мотивам рассказов Василия Шукшина . Постановка в двух действиях вобрала в себя сюжеты произведений советского классика: «Светлые души», «Бессовестные», «Три грации», «Сапожки» и многих других. Спектакль «Одни» (12+) — 05.06 и 27.06.2018 в 19:00, Малый зал.

“Вдовий пароход” по повести Ирины Грековой , написанной в соавторстве с режиссером Павлом Лунгиным, не выходит за пределы одной коммунальной квартиры, где живут пять очень разных женщин: практичная и строгая сторожиха Капа, артистка оперетты Ада Ульская, монтерша Панька Зыкова, интеллигентная Ольга Ивановна Флерова и с фронта возвращается пятая соседка — санитарка Анфиса Громова. Помимо жилплощади, которую героини сами прозвали «Вдовий пароход», у этих женщин есть и еще нечто общее — судьбу каждой из них круто изменила война. Спектакль «Вдовий пароход» (12+) — 21.06.2018 в 19:00, Малый зал.

“Проданная невеста” — комическая опера в двух действиях чешского композитора Бедржиха Сметаны на либретто Карела Сабины. Яркая и необычная постановка понравится любителям современного театра и ценителям музыки.

Комическая опера «Проданная невеста» (12+) — 28.06.2018 в 19:00, Малый зал.