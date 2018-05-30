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Студенты-журналисты дебютируют на факультетской сцене
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Студенты-журналисты дебютируют на факультетской сцене 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Студенты факультета журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова приглашают горожан 31 мая на премьеру спектакля «А как любите вы?».
— Риторический вопрос не только связывает общей темой отрывки из знаменитых произведений классика, но и раскрывает образы главных героев, добавляет в их лица живости, а на сцену — краски, — сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте журфака МГУ имени Ломоносова.
Постановку срежиссировали ребята из студенческой театральной студии Tabula Rasa университета вместе с детьми из Школы юного журналиста.
В основу спектакля легли пьесы и рассказы Антона Чехова.
Всем тем, кто желает посмотреть на дебют студентов-журналистов, ждут по адресу: улица Моховая, дом 9. Мероприятие начнется в 19:30. Посетить спектакль может любой желающий, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.
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