Студенты-журналисты дебютируют на факультетской сцене

— Риторический вопрос не только связывает общей темой отрывки из знаменитых произведений классика, но и раскрывает образы главных героев, добавляет в их лица живости, а на сцену — краски, — сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте журфака МГУ имени Ломоносова.

Постановку срежиссировали ребята из студенческой театральной студии Tabula Rasa университета вместе с детьми из Школы юного журналиста.

В основу спектакля легли пьесы и рассказы Антона Чехова

Всем тем, кто желает посмотреть на дебют студентов-журналистов, ждут по адресу: улица Моховая, дом 9. Мероприятие начнется в 19:30. Посетить спектакль может любой желающий, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.