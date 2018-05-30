Новое здание театра «Вера» подключили к электросети

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» выполнило присоединение к электросети нового здания детского театра «Вера». Об этом сообщает отдел по связям с общественностью организации в среду, 30 мая.

Энергетики обеспечили культурное учреждение электроснабжением мощностью 232 кВт. Здание будет получать электроэнергию от ПС 110/6 кВ «Канавинская».

В Нижновэнерго подчеркивают важность своевременного энергообеспечения и бесперебойного электроснабжения социальных учреждений в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Деятельность таких структур «способствует расширению возможностей качественного отдыха, улучшению городской среды, обеспечению населения сервисом высокого уровня и в целом повышению комфортности жизни в регионе», отмечают в Нижновэнерго.

Ранее сообщалось, что нижегородский детский театр «Вера» откроется 1 июня.