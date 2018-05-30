Ещё
Новое здание театра «Вера» подключили к электросети
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Новое здание театра «Вера» подключили к электросети 

В городе N 46 минут назад
Фото: В городе N
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» выполнило присоединение к электросети нового здания детского театра «Вера». Об этом сообщает отдел по связям с общественностью организации в среду, 30 мая.
Энергетики обеспечили культурное учреждение электроснабжением мощностью 232 кВт. Здание будет получать электроэнергию от ПС 110/6 кВ «Канавинская».
В Нижновэнерго подчеркивают важность своевременного энергообеспечения и бесперебойного электроснабжения социальных учреждений в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Деятельность таких структур «способствует расширению возможностей качественного отдыха, улучшению городской среды, обеспечению населения сервисом высокого уровня и в целом повышению комфортности жизни в регионе», отмечают в Нижновэнерго.
Ранее сообщалось, что нижегородский детский театр «Вера» откроется 1 июня.
В городе N: последние новости
Концерт Земфиры на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде будет платным Нижегородцам расскажут о возможностях летнего отдыха для детей 4000 гостей побывали на кулинарном фестивале «Арзамасский Гусь»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой6
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»27
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем14
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение