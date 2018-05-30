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«Ведогонь-театр» представил программу на завершение театрального сезона
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«Ведогонь-театр» представил программу на завершение театрального сезона 

Префектура Зеленоградского административного округа 32 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В нынешнем театральном сезоне «Ведогонь-театр» уйдет на каникулы в начале июля. До этого зеленоградские театралы будут радовать зрителей новыми и полюбившимися постановками и спектаклями, экскурсиями, а завершит сезон «Эпилог».
В июле и июле жители и гости Зеленограда смогут побывать на драме «Иванов», трагикомедии «Рождество в доме сеньора Купьелло», сценах из романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» — «Какой уж тут Миколка!..», комедии «Скупой», комедии «Женитьба Бальзаминова», драме «Бесприданница», комедии «Хозяйка гостиницы», пьесе «Васса», документальном спектакле «Белки, сосны, микросхемы», в театральном кафе «Кабаре Антоши Чехонте», на комедии «Пришел мужчина к женщине».
Для детей будут представлены Сказки кота Мурлыки, спектакль-мультфильм «Умная собачка Соня», «Финтюшлюшки», сказка «Рикки — Тикки — Тави».
15 июля на основной сцене пройдет благотворительный проект БФ «Лада», направленный на помощь детям-сиротам. Сотрудники аудиторской консалтинговой группы «Диалир» при поддержке «Ведогонь-театра» представят психологический детектив «Метод». Также зеленоградцев приглашают на экскурсии по театру.
А завершать театральный сезон будет «Эпилог» — он пройдет 7 июля в 19.00 на основной сцене.
Заказ билетов по телефону: 8 (499) 740-93-50 ежедневно с 11.00 до 20.00, перерыв с 14.30 до 15.00. В дни проведения утренних спектаклей касса работает с 10.00, в дни проведения вечерних спектаклей касса работает до 21.00. Онлайн-бронирование и продажа билетов на сайте театра. Подробности — в разделе «Афиша». Адрес: Зеленоград, улица Юности, д. 6.
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