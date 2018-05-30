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Ростовые фигуры сказочных героев пройдут по Измайловскому бульвару
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Ростовые фигуры сказочных героев пройдут по Измайловскому бульвару 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайлове 1 июня состоится праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей.
Центр культуры и спорта «Измайлово» в первый день лета проведет праздничную спортивно-развлекательную программу для юных жителей района. Детвора примет участие в подвижных играх и спортивных эстафетах. Для малышей также будут работать батут и сухие бассейны.
Помимо этого на сцене, установленной на бульваре напротив Театра мимики и жеста, будет сыграна сказка ростовых кукол «Волшебная дудочка», которая завершится карнавальным шествием сказочных героев. Детвора постарше станет участницей мастер-классов прикладных и художественных студий ЦКС «Измайлово».
И, конечно же, на сцене состоится большой праздничный концерт. Лучшие измайловские коллективы и солисты выступят перед земляками. Артисты подарят незабываемые танцевальные и вокальные номера, как для детей, так и для взрослых гостей праздничной программы.
Начало программы в 16:30.
Адрес: Измайловский бульвар, напротив Театра мимики и жеста.
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