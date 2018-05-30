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Спектакль «Колобок» показал в Москве иркутский театр кукол «Аистёнок»
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Спектакль «Колобок» показал в Москве иркутский театр кукол «Аистёнок» 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Спектакль «Колобок» иркутяне показали зрителям 11 раз на двух площадках — площади Революции и улице Профсоюзной, расположенных вблизи исторического центра Москвы.
Показы прошли по программе площадного театра «Золотая маска» в городе» с 22 по 27 мая проходили в рамках большого гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» из цикла «Московские сезоны». Постановка «Колобок» главного режиссёра театра «Аистёнок» Юрия Уткина, определённая по жанру как «сдобная сказка», прекрасно вписалась в программу гастрономического фестиваля и привнесла в неё долю юмора, игры и живого общения со зрителями.
«Для иркутских артистов принимать участие в программе не только престижно, но и выгодно, потому что спектакли исполняются на гонорарной основе. Театр показал себя очень достойно. Организаторы фестиваля намерены продолжить сотрудничество с коллективом», — сказал директор Иркутского областного театр кукол «Аистёнок» Андрей Калиниченко.
Для участия в программе площадного театра «Золотая маска» в городе» кандидаты подавали заявки, фото— и видеоматериалы спектаклей. Жюри отобрало десять профессиональных театров кукол из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Пензы, Ульяновска, Южно-Сахалинска, Ставрополя и Иркутска, которые одновременно соответствуют высоким художественным требованиям и возможностями исполнения спектаклей в условиях улицы.
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