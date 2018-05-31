Ещё
Спектакль по мотивам трагедии «Борис Годунов» представят вблизи Рязанского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Спектакль по мотивам трагедии «Борис Годунов» представят вблизи Рязанского 

Управа Рязанского района 51 минуту назад
Фото: Эхо района
В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте, 6 июня состоится показ сцен из спектакля «Борис Годунов». Об этом сказано в сообщении пресс-службы культурного центра.
«С посетителями «Москвича» встретится режиссер спектакля Андрей Платонов. Он поговорит со зрителями об истории государства Российского, о создании пьесы, которая не теряет своей актуальности и в наше время», — говорится в источнике.
Начало в 20.00. Культурный центр расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
В библиотеке на Зарайской исполнили произведения Моцарта и Пуччини Вблизи Рязанского района сыграют классику для малышей В парке имени Артема Боровикова на юго-востоке Москвы пройдет огненное шоу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах5
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть3
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина5
Помните ли вы Цоя: тест32
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы5
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение