Спектакль по мотивам трагедии «Борис Годунов» представят вблизи Рязанского

В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте, 6 июня состоится показ сцен из спектакля «Борис Годунов». Об этом сказано в сообщении пресс-службы культурного центра.

«С посетителями «Москвича» встретится режиссер спектакля Андрей Платонов . Он поговорит со зрителями об истории государства Российского, о создании пьесы, которая не теряет своей актуальности и в наше время», — говорится в источнике.

Начало в 20.00. Культурный центр расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)