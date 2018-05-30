Пугачева вспомнила свою первую роль в театре 

Накануне одна из самых знаменитых российских исполнительниц Алла Пугачева приехала в театр имени Ермоловой. Там, на Новой сцене, она дала интервью для YouTube-шоу Олега Меньшикова. Известно, что на это мероприятие даже продавались билеты.
После общения артисты вышли к столпившимся у здания поклонникам и журналистам. Раздавая автографы, Примадонна ответила одному из корреспондентов на тему своего опыта театральной карьеры. Как всегда, с ноткой юмора, она процитировала слова из детского спектакля «Теремок», в котором она играла Медведя.