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Пугачева вспомнила свою первую роль в театре
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Пугачева вспомнила свою первую роль в театре 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Накануне одна из самых знаменитых российских исполнительниц Алла Пугачева приехала в театр имени Ермоловой. Там, на Новой сцене, она дала интервью для YouTube-шоу Олега Меньшикова. Известно, что на это мероприятие даже продавались билеты.
После общения артисты вышли к столпившимся у здания поклонникам и журналистам. Раздавая автографы, Примадонна ответила одному из корреспондентов на тему своего опыта театральной карьеры. Как всегда, с ноткой юмора, она процитировала слова из детского спектакля «Теремок», в котором она играла Медведя.
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