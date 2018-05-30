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«Негоже чужой хлеб отбирать»: Ксения Собчак в последний раз сыграла «Женитьбу» в Театре Наций
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«Негоже чужой хлеб отбирать»: Ксения Собчак в последний раз сыграла «Женитьбу» в Театре Наций 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Ксения Собчак — крайне разносторонняя личность. Блондинка с успехом совмещает журналистскую деятельность с политикой, шоу-бизнесом, а также служит в театре, чем и вовсе удивляет своих поклонников и вызывает недоумение у завистников. Впрочем, злые языки могут угомониться — на днях Собчак объявила, что вышла на сцену в последний раз.
Нет никаких сомнений в том, что вездесущая Ксения Собчак обладает широким кругом интересов и не упустит своего. Кем только не была выпускница шоу «Дом-2» — редактор глянца, журналист и телеведущая, светская львица и политический деятель, и в довершение всего звезда даже показала свой актерский талан на сцене театра. И хотя дебют Собчак состоялся несколько лет назад, рождение сына и последующая гонка за президентское кресло вынудили Ксению взять перерыв в своей бурной деятельности.
Впрочем, сейчас светская львица с успехом возвращает свою жизнь в прежнее русло, посещая кинопремьеры, вечеринки и красные дорожки церемоний награждения, а также проводя мероприятия и благотворительные аукционы. Неудивительно, что вскоре поклонники могли вновь любоваться Ксенией на сцене Театра Наций в спектакле «Женитьба». И хотя убедительность ее актерской игры вызывает сомнение у многих обывателей, на днях Ксения с прискорбием сообщила, что выходит на сцену в последний раз. «Сегодня последний раз играем Женитьбу в Театре Наций. Два года прошло как один день», — с грустью отметила Собчак, выказывая благодарность всем за проведенное время и бесценный опыт, который она приобрела, служа в театре.
Впрочем, не все подписчики разделили грусть теледивы. Немало почитателей убеждены, что Ксении следует сконцентрироваться на сыне, а потому известие об окончании спектакля приняли с воодушевлением, полагая, что отныне Собчак сможет еще больше времени уделять своему ребенку. Ну а некоторые и вовсе подкололи светскую львицу, отмечая, что нужно смотреть на вещи с положительной стороны и порадоваться тому, что более она не будет отнимать хлеб у профессиональных актеров. «Ксения Анатольевна! Зато больше времени будет на сына!» «Уверенность в себе хорошая штука, но вы перепутали ее с самоуверенностью. Все же каждому свое» «Профессиональных актёров так мало, что приглашают с улицы? Негоже хлеб чужой отбирать» «Вы еще и актриса? Не знала! А что еще умеете? Может вы шеф-повар?» «Взялись за ум и окончили спектакль? Ну и хорошо, зрители вздохнут спокойно, а вы к сыну пойдете»
Радости от известия об окончании спектакля добавило еще то, что поклонники уверены — Ксении к лицу спокойствие и умиротворенность, а они достижимы только тогда, когда теледива угомонит свои амбиции и больше времени посвятит наблюдению и размышлению.
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