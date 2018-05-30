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В актовом зале школы № 2031 прошла премьера спектакля «Красная Шапочка»
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В актовом зале школы № 2031 прошла премьера спектакля «Красная Шапочка» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Спектакль «Красная Шапочка» поставили участники театральной студии «Арлекино» Семейного центра «Разноцветная планета». Это был отчетный концерт. Его провели в актовом зале школы № 2031.
Зрителями были родители юных артистов, а также их дедушки и бабушки. Малышей посвятили в первоклассники. Посвящение провела Карина Заргарян, руководитель студии «Арлекино». Но для этого ребятам нужно было вспомнить сказку «Красная Шапочка», которую они и показали. Красной Шапочке помогали разные персонажи, которые пытались уберечь ее от Волка. Но Волк оказался совсем не злым. Он не ел людей, а наоборот помогал им. Добрый Волк помог девочке выйти из леса и попасть к своей бабушке.
Кроме этого, будущие первоклассники отгадывали различные загадки. А также ребята торжественно пообещали соблюдать Правила поведения первоклассников. После этого, им вручили дипломы и памятные подарки.
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