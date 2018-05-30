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Школьники из Куркина стали победителями городского фестиваля «Таланты и поклонники»
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Школьники из Куркина стали победителями городского фестиваля «Таланты и поклонники» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда второклассников школы №2005 района Куркино стала победителем Московского городского фестиваля «Таланты и поклонники», который является частью городского открытого смотра-конкурса по противопожарной тематике «Огонь-друг, огонь-враг». Об этом сообщили в школьном пресс-центре.
— Ученики 2 «Б» класса вместе с классным руководителем Еленой Савиловой и родителями создали яркий мини-спектакль, который показал, каким прекрасным другом может быть огонь и как неожиданно и просто он может стать врагом, — отметили в пресс-центре.
Фестивальный марафон длился четыре месяца — от видеозаписи спектакля для окружного тура до очного выступления в туре городском.
Успешное выступление на большой сцене в учебно-методическом центре МЧС перед строгим жюри и переполненным залом принесло заслуженную победу.
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