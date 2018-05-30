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Школьники из Войковского увидели одну из постановок Молодежного театра Вячеслава Спесивцева
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Школьники из Войковского увидели одну из постановок Молодежного театра Вячеслава Спесивцева 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Семиклассники школы № 717, расположенной на улице Зои и Александра Космодемьянских, оценили спектакль «Очарованный странник» в Московском молодежном театре Спесивцева. Основой постановки послужило произведение Николая Лескова.
— Спектакль «Очарованный странник» показывает школьникам пример патриотизма, любви к своей Родине, учит отстаивать своё мнение. Это идеальный вариант для просмотра со школьниками, — заявили в администрации образовательного учреждения.
Там добавили, что спектакль поразил ребят своей искренностью, простотой и откровенностью. (ео)
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