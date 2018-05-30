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Директор «Маяковки» против запрета на алкоголь в театральных буфетах
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Директор «Маяковки» против запрета на алкоголь в театральных буфетах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Маяковского Олег Ошарин считает, что в театральных буфетах не стоит запрещать продажу алкоголя, он также отметил, что коньяк «вообще называют театральным напитком».
"В театре все-таки существует история алкогольных напитков. Бокал шампанского или рюмка коньяка — это всегда было в театральном буфете. Коньяк вообще называют театральным напитком. С точки зрения норм цивилизованного потребления, я не вижу никаких причин для того, чтобы менять эту традицию, сложившуюся уже давным-давно", — сказал Ошарин РИА Новости.
По его словам, если возникает какой-то неприятный момент, то это обычно бывает, когда человек приходит уже в состоянии подпития, и такого зрителя в театр не пускают.
Ранее, в пятницу, перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну «Иван Грозный и сын его Иван» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Подозреваемый был задержан. В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя данную ситуацию, заявила, что в учреждениях культуры необходимо разбираться с обеспечение безопасности. Она также задалась вопросами, «почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком» и «на каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки»?
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