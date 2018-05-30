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Александр Олешко прочтет «Руслана и Людмилу» 2 июня в Электростали и 20 июня в Клину
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Александр Олешко прочтет «Руслана и Людмилу» 2 июня в Электростали и 20 июня в Клину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Актер и телеведущий Александр Олешко и оркестр «Инструментальная капелла» представят новый проект Московской областной филармонии «Руслан и Людмила», премьера музыкальной сказки пройдет 2 июня в Электростали и 20 июня в Клину, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.
«Популярный актер театра и кино, известный телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко примет участие в новом проекте Московской областной филармонии. В исполнении артиста прозвучит поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Премьера состоится 2 июня в 15:00 в ДК имени Карла Маркса, город Электросталь, и 20 июня в 18:00 в ДК «Майдановский», город Клин», — отмечается в сообщении.
Музыкальным оформлением сказки станут классические произведения русских композиторов. Оркестр «Инструментальная капелла» под управлением Виктора Луценко исполнит фрагменты из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» — «Восточные танцы», «Волшебные сады Наины», «Марш Черномора», увертюру, а также сочинения Николая Римского-Корсакова — сюиты из опер «Снегурочка» и «Золотой петушок».
Александр Олешко — участник ряда детских проектов. В Театре имени Вахтангова в прошлом сезоне актер читал «Сказку о царе Салтане», в этом сезоне — «Красную шапочку». На сцене Концертного зала имени Петра Чайковского он исполнял сказки Шарля Перро «Красная шапочка» и «Кот в сапогах», а также сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Актер озвучил ряд мультипликационных фильмов, выпустил несколько аудиокниг для детей. Олешко также является президентом Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Цветик-Семицветик».
Оркестр «Инструментальная капелла» также подготовил разнообразные детские проекты, среди которых музыкально-образовательные интерактивные программы («Мы с музыкой растем», «Знакомство с оркестром») и спектакли («Сказки на ночь от Кая и Герды»).
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