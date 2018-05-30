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Спектакль «Чердачные истории» в Парке Горького
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Спектакль «Чердачные истории» в Парке Горького 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
3 июня в 18.00 на крыше Музея Парка Горького состоится спектакль «Чердачные истории» театра Арт чердак «Мамин театр».
Когда взрослые были маленькими — у них не было компьютеров, мобильных телефонов и планшетов. Зато была фантазия и воображение! В детстве их на всё лето отправляли на дачу к бабушке с дедушкой, и там открывался новый мир! Мир где игрушками могли служить бабушкины бельевые прищепки, дедушкина утренняя газета, папино тёплое пальто и мамино праздничное платье. Со временем все эти вещи отправляются на дачный чердак, где продолжают доживать свой век в пыльных коробках.
Там хранятся не просто старые вещи, там хранятся воспоминания-воспоминания о детстве, о дачных забавах, о первых проказах, о безграничном счастье.
Спектакль Арт Чердака «Мамин театр» «Чердачные истории» Лауреат и призёр многих Международных конкурсов и фестивалей.
В стоимость билета на концерт включено посещение смотровой площадки и выставки «Парк Горького. Начало», рассказывающей о Парке в его первые годы и людях, которые его создавали.
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