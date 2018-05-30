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Директор «Маяковки» о запрете алкоголя в буфетах: коньяк — театральный напиток
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Директор «Маяковки» о запрете алкоголя в буфетах: коньяк — театральный напиток 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор Театра имени Маяковского Олег Ошарин в беседе с РИА «Новости» прокомментировал вероятный запрет алкоголя в театральных буфетах.
По его словам, в театре существует своя история алкогольных напитков. «Бокал шампанского или рюмка коньяка — это всегда было в театральном буфете. Коньяк вообще называют театральным напитком», — высказался Ошарин, отметив, что не видит причин менять эту традицию, если посетители соблюдают нормы цивилизованного потребления.
Он также подчеркнул, что проблемы возникают с теми, кто приходит в театр уже в состоянии подпития, и таких зрителей в театр не пускают.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задалась вопросом, на каких основаниях в учреждениях культуры продается крепкий алкоголь. Дискуссия вокруг этого факта была вызвана недавним нападением выпившего вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
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