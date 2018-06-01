Объявлены финалисты литературной премии России «Большая книга»

«Большая книга» вышла на финишную прямую — озвучен короткий список финалистов. Он оказался самым коротким за всю 13-летнюю историю. Вот эти произведения:

В жюри — 100 экспертов, поэтому „Большую книгу“ можно с полным основанием считать коллективной рекомендацией, профессиональным советом, на какие из литературных премьер стоит обратить внимание.

Соискателей на самую крупную премию в 2018 году набралось 237 человек, в длинном списке остался 41, теперь — восемь.

Победителю достанутся 3 миллиона, занявшему второе место — полтора миллиона, третье — миллион.