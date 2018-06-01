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Объявлены финалисты литературной премии России «Большая книга»
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Объявлены финалисты литературной премии России «Большая книга» 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Большая книга» вышла на финишную прямую — озвучен короткий список финалистов. Он оказался самым коротким за всю 13-летнюю историю. Вот эти произведения:
Александр Архангельский «Бюро проверки», Дмитрий Быков «Июнь», Алексей Винокуров «Люди чёрного дракона, Евгений Гришковец „Театр отчаяния. Отчаянный театр“, Олег Ермаков „Радуга и вереск“, Ольга Славникова „Прыжок в длину“, Мария Степанова „Памяти памяти“ и Андрей Филимонов „Рецепты сотворения мира“.
В жюри — 100 экспертов, поэтому „Большую книгу“ можно с полным основанием считать коллективной рекомендацией, профессиональным советом, на какие из литературных премьер стоит обратить внимание.
Соискателей на самую крупную премию в 2018 году набралось 237 человек, в длинном списке остался 41, теперь — восемь.
Победителю достанутся 3 миллиона, занявшему второе место — полтора миллиона, третье — миллион.
Среди лауреатов прошлых лет — Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Михаил Шишкин иЗахар Прилепин.
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