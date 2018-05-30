Стали известны финалисты премии «Большая книга»

Организаторы литературной премии «Большая книга» сообщили о том, что совет экспертов определил имена финалистов. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалисты были отобраны из заранее составленного «длинного списка» премии, в который вошли 41 книга и рукопись.

"В Длинном списке известным писателям пришлось конкурировать одновременно и за оценку экспертов, и с собственной планкой, и с сильными произведениями авторов, имена которых еще не на слуху", — сказал председатель совета экспертов Михаил Бутов

Победитель премии получает три миллиона рублей, занявший второе место — 1,5 млн рублей, третье — 1 млн рублей.