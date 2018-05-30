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Стали известны финалисты премии «Большая книга»
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Стали известны финалисты премии «Большая книга» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы литературной премии «Большая книга» сообщили о том, что совет экспертов определил имена финалистов. Об этом сообщается на сайте премии.
В шорт-лист вошли книги «Бюро проверки» Александра Архангельского, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Люди черного дракона» Алексея Винокурова, «Театр отчаяния. Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Радуга и Вереск» Олега Ермакова, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Памяти памяти» Марии Степановой, а также «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова.
Финалисты были отобраны из заранее составленного «длинного списка» премии, в который вошли 41 книга и рукопись.
"В Длинном списке известным писателям пришлось конкурировать одновременно и за оценку экспертов, и с собственной планкой, и с сильными произведениями авторов, имена которых еще не на слуху", — сказал председатель совета экспертов Михаил Бутов.
Победитель премии получает три миллиона рублей, занявший второе место — 1,5 млн рублей, третье — 1 млн рублей.
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